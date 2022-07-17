Затримано екс-голову СБУ в Криму, який співпрацював з росіянами

Правоохоронці в ході операції затримали діючого співробітника Служби безпеки України, який працював на спецслужби Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань .

«У рамках розслідування кримінального провадження встановлено факти співпраці працюючого співробітника СБУ з представниками спецслужб Російської Федерації. Ця інформація підтвердилася і проведеними ДБР експертизами», — йдеться в повідомленні.

За даними слідства, він також передавав російським спецслужбам розвідувальну інформацію проти України. Зокрема, була задокументована передача їм інформації, що становить державну таємницю.

Крім того, екс-начальник регіонального управління СБУ брав участь у діяльності злочинної організації, яка займалася розвідувальною та підривною діяльністю проти України.

«Дії угруповання завдавали шкоди суверенітету, територіальній цілісності і недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці нашої держави», — розповіли в ДБР.

У ДБР зазначають, що проти нього зібрано достатню кількість доказів для повідомлення йому про підозру за ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинним співтовариством або злочинною організацією, а також участь у ньому), ч. 1 ст .111 (держзрада), ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 114 (пособництво в передачі або зборі з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю).

Нагадаємо, раніше ми писали, що, за даними джерел РБК-Україна в правоохоронних органах, Служба безпеки України та Держбюро розслідувань затримали колишнього начальника управління СБУ в Автономній Республіці Крим Олега Кулініча.