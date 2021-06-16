Затримано старшого дізнавача Уманського районного управління поліції який намагався з’їсти $500 хабаря

За процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури та за оперативного супроводу Черкаського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції слідчими третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, , 15.06.2021 у порядку п. 1 ч. 1 ст. 208 КПК України затримано старшого дізнавача сектору дізнання Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, який вимагав неправомірну вигоду у розмірі 2000 доларів США за повернення вилученого автомобіля «Audi» А6.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Черкаської обласної прокуратури/

Так, 15.06.2021, близько 16 год. 00 хв. старший дізнавач СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебуваючи поряд з приміщенням Уманським РУП ГУНП в Черкаській області під час зустрічі з заявником, одержав від нього частину неправомірної вигоди у розмірі 500 доларів США після чого був затриманий.

З метою уникнення кримінальної відповідальності та знищення доказів затриманий намагався з’їсти отримані грошові кошти.

Наразі вирішується питання про повідомлення особі про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України – одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Досудове розслідування указаного кримінального правопорушення здійснюється слідчими третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві.

У разі доведення вини за вчинення зазначеного злочину особі загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

УК