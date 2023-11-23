Затримано мешканця Жмеринського району, який побив та пограбував 82-річну жінку

21 листопада працівники Відділення поліції № 1 Жмеринського районного відділу поліції затримали 71-річного жителя Барської територіальної громади, який наніс тілесні ушкодження односельчанці та відібрав у неї гроші.

З повідомленням про злочин до поліції звернулась сусідка потерпілої.

Як розповів керівник Відділення поліції № 1 Жмеринського районного відділу поліції Віктор Гончар, виїздом на місце злочину правоохоронці встановили, що близько 15 години зловмисник зайшов до будинку жінки, побив її та відібрав у неї 2500 гривень. Після чого правопорушник втік.

Затримали чоловіка за місцем його проживання. Викрадені гроші у нього вилучені.

Правопорушник затриманий в процесуальному порядку та поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

За цим фактом слідчими розслідується провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж). Санкція статті передбачає покарання – до 10 років позбавлення волі.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Жмеринська окружна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Вінницької області