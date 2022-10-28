Заволодіння землею у центрі Одеси, вартістю ₴27 млн: повідомлено про підозру директорові підприємства

Підозрюваного взяли під вартою із правом внесення 744 тис. грн застави.

Співробітники управління стратегічних розслідувань в Одеській області та слідчих підрозділів поліції продовжують заходи з викриття осіб, причетних до махінацій із землями комунальної та державної власності. За їх результатами встановили керівника приватного підприємства, який незаконно заволодів земельною ділянкою в центрі Одесі. На підставі підроблених документів зареєстрував право власності за підприємством. Тим самим завдавши територіальній громаді міста збитків на 27 млн грн.

Учора, 27 жовтня, поліцейські повідомили про підозру керівникові комерційної структури. Йому інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів) Кримінального кодексу України. Суд підтримав клопотання прокурорів Одеської обласної прокуратури та обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою із правом внесення 744 тис. грн застави.

Крім того, земельну ділянку повернули у власність Одеської територіальній громаді.

Нагадаємо: за махінації із землями Дунайського біосферного заповідника поліцейські повідомили підозру ексголові РДА.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України