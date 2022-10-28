Заволодіння землею у центрі Одеси, вартістю ₴27 млн: повідомлено про підозру директорові підприємства

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Підозрюваного взяли під вартою із правом внесення 744 тис. грн застави.

Співробітники управління стратегічних розслідувань в Одеській області та слідчих підрозділів поліції продовжують заходи з викриття осіб, причетних до махінацій із землями комунальної та державної власності. За їх результатами встановили керівника приватного підприємства, який незаконно заволодів земельною ділянкою в центрі Одесі. На підставі підроблених документів зареєстрував право власності за підприємством. Тим самим завдавши територіальній громаді міста збитків на 27 млн грн.

заволодів землею у центрі одеси на 27 млн грн: поліцейські повідомили про підозру директорові підприємства

Учора, 27 жовтня, поліцейські повідомили про підозру керівникові комерційної структури. Йому інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів) Кримінального кодексу України. Суд підтримав клопотання прокурорів Одеської обласної прокуратури та обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою із правом внесення 744 тис. грн застави.

Крім того, земельну ділянку повернули у власність Одеської територіальній громаді.

Нагадаємо: за махінації із землями Дунайського біосферного заповідника поліцейські повідомили підозру ексголові РДА.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

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