Збитки у ₴720 тис. на ремонті житлових будинків – судитимуть посадовця КП та підрядника

Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно начальника відділу КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району міста Києва» та директора будівельної фірми за фактом службової недбалості, заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах та службового підроблення технічної документації (ч. 2, 4 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 366, ч. 1, 2 ст. 367 КК України).

Слідством встановлено, що у 2020 році між Управлінням містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської РДА та приватним товариством укладено договори підряду щодо проведення капітального ремонту інженерних мереж двох житлових будинків по вул. І. Турчина та Січових Стрільців у Шевченківському районі м. Києва.

За результатами проведення ремонтних робіт директором товариства складено акти виконаних робіт, до яких внесенні завідомо неправдиві відомості про використання під час проведення відповідних ремонтних робіт алюмінієвих труб, як було передбачено проектно-кошторисною документацією, хоча насправді використано поліпропіленові труби, вартість яких є значно нижчою.

Вказані акти внаслідок неналежного виконання своїх службових обов’язків підписано начальником відділу КП, якою здійснювався технічний нагляд.

Відповідно до висновку комплексної будівельно-технічної та судово-економічної експертизи встановлено, що внаслідок вищевказаних дій зазначених посадових осіб державним інтересам заподіяно збитків в сумі понад 720 тис. гривень.

Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до Шевченківського районного суду міста Києва для розгляду.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура