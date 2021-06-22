Зґвалтування школярки вчителем на випускному: поліція Кривого Рогу радила жертві «зіграти весілля»
Поліція Кривого Рогу розпочала слідчі дії за заявою про зґвалтування школярки вчителем на випускному. Правоохоронці радили «зіграти весілля», коли дівчина вперше до них звернулася.
Про це в коментарі Громадському радіо розповіла журналістка Олена Вишницька.
«Чесно — я не знаю, звідки брати сили й віру. Північ, суботній літній вечір. Друг просить передзвонити — каже, що вчора його сестру зґвалтував на шкільному випускному її вчитель», — написала вона у Facebook.
Випускний святкували 18 червня. Після допису журналістці почали писати повідомлення з підтримкою.
Тоді ж Альона розповіла, що заяву до поліції постраждала дівчина не подала. Допис про злочин стали коментувати та поширювати, в особисті повідомлення журналістці почали писати люди з бажанням допомогти та ділились контактами тих, хто допоможе. Отож дівчина до поліції таки звернулась:
«Сьогодні весь день мені дзвонили, писали і ділились. Розповідали, як пережили зґвалтування, і досі не навчились з цим жити. І що навчились теж. Усі ці люди дали незнайомій їм дівчинці зрозуміти, що вона не одна, і тому можна боятись менше. Вона подала заяву і пройшла низку процедур для фіксації злочину. Вона сильна, і сильною бути трошки легше, коли поруч підтримка».
За словами Вишницької, коли постраждала дитина вперше прийшла до поліції аби заявити про злочин, правоохоронці порадили «зіграти з ним весілля», тобто — з кривдником.
Чи радив хтось із поліцейських подібне Оксана Лєсонєн, інспекторка з комунікацій Криворізького районного управління поліції, не знає. Каже, що вперше про це чує, із заявою щодо подібних висловлювань не звертались і усе буде з’ясовуватись у межах кримінального провадження.
«Я цього не знаю, коментувати не буду, у мене немає такої інформації. Я можу сказати по факту, що дійсно було звернення про зґвалтування. Зареєстрували його 20 червня. Наразі у межах цього кримінального провадження тривають слідчі дії задля з’ясування усіх обставин».
Для людини, яка постраждала, найголовніше, пояснює правозахисниця, співзасновниця організації «Жіночі перспективи» Марта Чумало, прийняти розуміння того, що вона — не винна, що відповідальність завжди лише на кривднику:
«Тим паче у цьому випадку – це вчитель, який просто мав би бути дорослим, який показує приклад. Діти, знаєте, не привчаються і перебувають у дуже вразливому стані, коли спілкуються з вчителем. Вони не підозрюють, не очікують сексуального скривдження зі сторони вчителя».
Інспекторка з комунікацій Криворізького районного управління поліції Оксана Лєсонєна сказала, що нічого не знає про поради побратися з кривдником. Але 20 червня заяву таки зареєстрували. Зараз тривають слідчі дії.
Справу відкрили за 152 статтею Кримінального кодексу України. Зґвалтування неповнолітньої за цією статтею карається позбавленням волі на термін від 7 до 12 років.
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