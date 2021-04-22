Житель Черновцов до смерти избил сожительницу – мать двоих детей

19 апреля женщина скончалась в больнице.

В Черновцах мужчина избил гражданскую жену во время ссоры. Мать двоих детей скончалась в больнице.

Об этом пишет OBOZREVATEL.

33-летняя Алена провела в глубокой коме неделю. У нее были многочисленные травмы головы, ушиб головного мозга, переломы седалищной кости и трех ребер. 19 апреля женщина скончалась.

Подозреваемого задержали сразу после случившегося. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, которые привели к смерти потерпевшего). Мужчине грозит от 7 до 10 лет лишения свободы. Он находится в СИЗО.

По словам родного брата погибшей, первый муж и отец детей Алены умер несколько лет назад. Последние месяцы она встречалась с мужчиной, который однажды сильно её избил.

«Сначала она мне призналась, что это сделал он и подала заявление в полицию. Я нашел того черта, он клялся и божился, что это не он, что сестру и пальцем не трогал. Тогда Алена вдруг написала встречное заявление в полицию о том, что претензий к тому черту не имеет», — рассказал брат журналистам.

Женщина уходила к мужчине, затем сбегала обратно к детям. Через некоторое время она пропала. Выяснилось, что новый мужчина не позволял ей ни с кем встречаться.

Брат пытался связаться с ней, но на звонки никто не отвечал. Тогда он позвонил ее сожителю.

«Он мне заявил, что Алена будет жить с ним, они поженятся. Я настаивал, чтобы это же мне сказала сама сестра, чтобы я от нее это услышал, и тогда я не буду их разыскивать. Но ей он трубку не давал. И вот ее нашли в бессознательном состоянии в одном из гаражей спального района. Он ее избил, а когда она уже не двигалась, пошел к тетке и попросил вызвать скорую», — говорит брат. // УНИАН