Житель Николаевщины незаконно выловил рапанов на 27 тысяч гривен

В воскресенье, 8 ноября, в Очаковском районе пограничники выявили браконьера, который вылавливал рапанов.

Об этом сообщили в Херсонском пограничном отряде ГПСУ.

Во время патрулирования участка ответственности на катере морской охраны отдела пограничной службы «Очаков» совместно с инспектором по охране окружающей природной среды в акватории Черного моря в районе банки Трутаева пограничники обнаружили мотофелюгу, на которой житель Николаева осуществлял незаконный вылов водных живых ресурсов запрещенными орудиями лова. С помощью самодельной ловушки браконьер выловил 16 тысяч 50 рапанов, чем нанес ущерб государству на сумму более 27 тысяч гривен.

О возможном уголовном преступлении, предусмотренном статьей 249 Уголовного Кодекса («Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным, добывающим промыслом») пограничники сообщили представителям Национальной полиции и передали браконьеров вместе с добычей правоохранителям. // Преступности.НЕТ