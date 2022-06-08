Жителя Рівненського району судитимуть за катування односельця

До п’яти років за ґратами загрожує 38-річному жителю колишнього Острозького району, який 20 травня цьогоріч вчинив самосуд над 40-річним односельчанином за нібито викрадений ним мобільний телефон.

22 травня до поліції надійшло повідомлення і заява від 40-річного жителя села Кургани про завдані тілесні ушкодження односельцем, який прив’язав його ще й до електроопори скотчем.

У рамках відкритого кримінального провадження слідчі відділення №3 (м. Острог) встановили, що 38-річний чоловік запідозрив місцевого жителя у крадіжці мобільного. Зустрівши на вулиці поблизу магазину, вимагав повернути крадене, інакше — прив’яже до стовпа. Власне це і зробив, завдавши односельцю при цьому ще й декілька ударів дерев’яною палицею. Коли той запевнив, що ввечері принесе, звільнив 40-річного чоловіка.

38-річному жителю села Кургани повідомили про підозру у скоєнні в умовах воєнного стану злочину, передбаченого частиною 1 статті 127 (катування) КК України. За результатами зібраної доказової бази слідчі закінчили досудове розслідування та за погодженням із місцевою прокуратурою скерували на розгляд суду кримінальне провадження із обвинувальним актом.

Санкція інкримінованої обвинуваченому статті передбачає від двох до п’яти років позбавлення волі.

Відомо також, що потерпілий ніде не працює і потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення адміністративних правопорушень, зокрема і за перебування у громадських місцях у стані алкогольного сп’яніння.

Відділ комунікації поліції Рівненської області