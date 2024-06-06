Житель Київщини задушив сусіда садовим шлангом

Сварка між чоловіками виникла в будинку, після чого вони перемістились у двір. На вулиці фігурант знайшов шланг для подачі води, обмотав ним шию свого 75-річного опонента, після чого задушив його. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про подію до поліції повідомили сусіди загиблого, які виявили його тіло на землі при вході до оселі та помітили, що на шиї померлого намотаний шланг.

Спеціалісти-криміналісти зафіксували на місці сліди злочину. Оперативники спрямували всі зусилля на пошуки вбивці та вийшли на слід 56-річного фігуранта. Ним виявився сусід померлого, в організмі у якого виявили 2,49 проміле алкоголю.

Співробітники Білоцерківського управління поліції Київщини затримали та доправили підозрюваного до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури, за фактом умисного вбивства повідомили фігуранту про підозру (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України) та звернулись до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Київської області