Житель Миколаєва побив і задушив знайому, а потім викинув тіло на двір

Подія сталася торік наприкінці вересня у обласному центрі. Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, зловмисник посварився із 37-річною жінкою, потім її побив і задушив. Після скоєння злочину тіло виніс на подвір’я та покинув поблизу воріт однієї із багатоповерхівок. Днями суд призначив чоловікові покарання – 12 років ув’язнення.

Того дня до операторів спецлінії 102 надійшло повідомлення від жителя Миколаєва, який виявив тіло невідомої жінки без ознак життя. На місце події оперативно прибули патрульні, слідчо-оперативна група відділення поліції № 1 Миколаївського райуправління, оперативники та криміналісти обласного главку поліції.

Тоді правоохоронці провели низку оперативних і слідчо-розшукових заходів та за підтримки аналітиків управління кримінального аналізу обласного главку поліції, у тому числі у ході моніторингу записів із камер відеоспостереження, встановили підозрюваного та обставини скоєного злочину.

Слідчі поліції, у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, затримали 41-річного чоловіка та повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства.

Під час проведення за місцем мешкання фігуранта невідкладного обшуку слідчі вилучили його одяг і предмети побуту з плямами бурого кольору, які були направлені на проведення експертиз. За висновком експертів, це були сліди крові загиблої.

Нині за вироком суду обвинуваченого визнано винним за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство та призначено покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Вирок не набрав законної сили. Процесуальне керівництво здійснювалося Окружною прокуратурою міста Миколаєва.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Відділ комунікації поліції Миколаївської області