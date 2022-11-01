Вбивцю рідного брата з Коростенського району засуджено до 7 років позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення прокурором Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури місцевого жителя визнано винним у скоєнні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України). Вироком суду йому призначене покарання у виді 7 років позбавлення волі.

Наразі вирок набрав чинності.

Прокурором доведено, що злочин проти життя і здоров’я людини у червні цього року скоїв 59-річний житель Олевської територіальної громади Коростенського району.

Того злощасного вечора між засудженим та його 53-річним рідним братом, які спільно проживали у будинку, виник конфлікт під час вечері. Зокрема, потерпілий, будучи у стані алкогольного сп’яніння, висловив старшому братові претензію, що, мовляв, він вживає багато хліба.

Це розізлило старшого брата, який фактично утримував на свою пенсію та окремі заробітки потерпілого. У відповідь на образливі слова він схопив ніж та заподіяв рідному брату декілька ножових поранень, від яких той помер ще до приїзду невідкладної медичної допомоги.

Свою вину засуджений визнав та розкаявся у скоєному. Тепер має відбути реальне покарання за вчинений злочин.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури