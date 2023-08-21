Житель Одеси приревнував співмешканку до товариша і вдарив її ножем

Правоохоронці затримали правопорушника в процесуальному порядку і повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України.

Подія сталася ввечері у Приморському районі Одеси за місцем мешкання цивільного подружжя. Під час розпивання спиртних напоїв разом зі спільним знайомим чоловік приревнував жінку до товариша і вигнав її та гостя з дому. А коли вона повернулася по речі – знову розгорівся сімейний конфлікт.

В ході суперечки чоловік взяв ніж та наніс удар у живіт співмешканці. Потерпіла знепритомніла, і коли зловмисник зрозумів, що накоїв, викликав карету швидкої допомоги та поліцію.

36-річну жінку лікарі доставили до медичного закладу, де їй надали необхідну допомогу. Поліцейські ж затримали порушника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, вилучили низку речових доказів, у тому числі і ніж, які будуть скеровані для проведення необхідних експертних досліджень.

«За наявності достатніх доказів, які зібрали правоохоронці, слідчі поліції під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили 41-річному фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України, а саме в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, тобто умисному тілесному ушкодженні, небезпечному для життя в момент його заподіяння. Згідно з санкцією статті, за скоєне правопорушнику загрожує до восьми років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідство триває», – розповіла слідча відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Аліна Горностаєва.

ГУ Національної поліції в Одеській області