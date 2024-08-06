Жителька Черкас за державну зраду отримала довічне увʼязнення

Соснівський районний суд міста Черкаси визнав місцеву жительку винною у злочинах проти національної безпеки.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 1 липня.

Як видно із реєстру, текст рішення надіслали для оприлюднення 2 серпня, а в публічному доступі він зʼявився ще через кілька днів, коли з вироку прибрали персональні дані, адреси військових обʼєктів та ін. Наразі не відомо, чи подавалася на вирок апеляція. Нагадаємо, що закон дає на оскарження 30 днів.

За матеріалами справи, в лютому 2023 року жінка за допомогою месенджеру Telegram тричі надіслала представнику РФ інформацію про розташування військових обʼєктів — скриншорти карти з відмітками про розташування блокпостів і військової частини. Поміж цими повідмоленнями їй на банківську карту прийшло 10 тисяч гривень із описом транзакції «пополнение карты»

Як вбачається із переписки, росіяни просив обвинувачену охарактеризувати соціально-політичну ситуацію в регіоні, вказати наявність блокпостів в обласному центрі з геопозицією на карті. Жінка того ж дня йому відповідала: «Точно знаю в одном направлении… Первый БП проезжая (…) при въезде в (…) Второй — КП на кольце при въезде (…)» та переслала знімки екрану телефону з Google Maps і де червоним кольором відмітила розташування блокпостів. Через кілька днів співрозмовник відписав їй «… Благодарю за информацию, подтвердилась. Проинформируйте о наличии воинских частей в черте города, с геопозицией на карте «Google Maps». Обвинувачена відповіла йому і пересилала скріншоти.

Окрім того жінка поширювала у мережі «Вконтакте» відеоролики російської пропаганди на підтримку збройної агресію проти України. Серед іншого був поширений вірш «Киевский вокзал» із збірника пропагандистської поезії «ПоZыVной — Русский!», який випустило Міноборони РФ зі Спілкою письменників Росії.

На ноутбцці обвинуваченої виявлено фото- і відеоматеріали з антиукраїнською позицію і на підтримку військової агресії РФ. Зокрема, виступи російських політиків на каналі «Россия», листівки-привітання зі святом «День офицера», підписки на проросійські чаті в Telegram та ін.

Серед особистих речей затриманої був зошит із написом «Дневник мудреца» із рукописним текстом, один аркуш із текстом, що починається зі словами «Русь… О Запад, ты не знаешь меры…», а також зошита із написом «Приход и расход», в якому фіксувалися доходи і видатки власниці.

У судовому засіданні жінка вину не визнала та показала, що на початку 2023 року в месенджері Telegram їй надійшло повідомлення з російського номера оператора мобільного звʼязку: «Привет, я твой друг». Вона не відразу відповіла, але згодом незнайомець увійшов в її довіру, бо повідомив, що знає, через що їй довелося пройти в минулому році. У 2022-му жінку вже судили за поширення російської пропаганди, але покарали умовно.

Співрозмовник запевнив, що тоді вона не потрапила у вʼязницю завдяки їхнім «службам» і зараз вона зараз під їхнім захистом, вони захищають таких як вона. Незнайомець написав, що якщо обвинувачена проти війни і за мир, то повинна і може їм допомогти. Не задумуючись, вона відповіла «так», але яку саме допомогу має надавати не зʼясовувала, тільки повідомила, що їй треба новий телефон для спілкування і дала реквізити банківської картки. Далі без попередження, на картку прийшло 10 тисяч гривень. Після придбання телефона, завʼязалась переписка і питання, які турбували співрозмовника, були прості, зокрема, яка ситуація в місті, блокпости. Жінка підтвердила, що передала інформацію про розташування блокпостів у Черкасах і військової частини, але наполягала, що ніяких відміток на карті не робила. Коли ж завдання від абонента стали їй незрозумілі, вона заблокувала контакт. Проте незнайомець продовжував писати, кажучи, що потрібна її допомога.

Обвинувачена сказала суду, що не мала ніякої грошової зацікавленості чи користі від надання інформації про розташування блокпостів та військової частини. Ця інформація, на її думку, була загальновідома і загальнодоступна кожному жителю міста. Сучасні військові технології на достатньо високому рівні і тисячі супутників, які є у відкритому космосі, фіксують інформацію про всі військові обʼєкти, також Google Maps дає змогу зазирнути в будь-який куточок нашої планети. Сама вона не державний службовець і не військовозобовʼязана, не володіє ніякою секретною інформацією, тому не розуміє, чим саме могла бути цікавою для країни-агресора. Тому не вважає себе державним зрадником та вказує, що її діями нікому не заподіяно ні матеріальної, ні моральної шкоди. Під час допиту жінка уточнила, що на початку переписки попросила в співрозмовника документи на підтвердження того, що він працює у федеральній службі безпеки РФ. Побачивши документ, вона продовжила спілкування.

Два роки тому цю жінку притягували до відповідальності за те, що в березні 2022-го вона у Фейсбуці під дописом іншого користувача залишила коментар, що наразі на території України відбувається не війна, а спеціальна операція по знищенню військових обʼєктів. Трохи згодом вона розмістила у Фейсбуці пупблікацію, у яких виправдувалась збройна агресія РФ проти України. Її було засуджено до 5 років позбавлення волі умовно і звільнено від від відбуття покарання з випробуванням на 2 роки.

Через пів року після набуття вироком законної сили обвинувачена скоїла нові злочини, тобто в період іспитового строку.

Суд вирішив, що виправлення та перевиховання цієї громадянки можливе лише в умовах ізоляції від суспільства. Передачу інформації про блокпости і військову частину кваліфікували як державну зраду під час війни. І за цей злочин суд призначив найсуворіше покарання у вигляді довічного увʼязнення.

Таке покарання, на думку суду, є необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченої та попередження вчинення нею нових злочинів.