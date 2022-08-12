Жителя Кременчуга засуджено за побиття малолітнього сина

За публічного обвинувачення Кременчуцької окружної прокуратури 38-річного місцевого жителя визнано винним у нанесенні своєму малолітньому сину умисного легкого тілесного ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я (ч. 2 ст. 125 КК України).

У вересні минулого року, перебуваючи за місцем проживання у стані алкогольного сп’яніння, чоловік посварився зі своєю співмешканкою – матір’ю 5-річного сина. Дитина заступилася за маму, що викликало невдоволення батька, унаслідок чого він штовхнув хлопчика, а в подальшому завдав малолітньому кілька ударів кулаком по голові і ногою по тілу.

Фігурант скоїв злочин у період іспитового строку, будучи засудженим за незаконне заволодіння транспортним засобом (ч. 1 ст. 289 КК України). Тож за сукупністю вироків Кременчуцьким районним судом зловмисника засуджено до 3 років та 1 місяця обмеження волі.

Наразі службою у справах дітей дитину вилучено із сім’ї та передано під опіку бабусі.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури