Викрито незаконну діяльність з виготовлення фейкових довідок про негативний тест на COVID-19

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито осіб, які займалися виготовленням та збутом підроблених довідок про негативний тест на COVID-19 без проходження відповідних досліджень.

Під час досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності причетні двоє киян, один з яких підшуковував осіб, які планували поїздку за кордон, та пропонував їм отримати довідку з негативним результатом тесту на COVID-19 без проходження обстеження. У разі успішних домовленостей спільник, який працює у одній із приватних столичних лабораторій, виготовляв довідку без проведення тестування.

Вартість однієї довідки становила від 900 до 1500 гривень. За попередніми даними, з лютого по березень поточного року учасникам групи вдалося реалізувати близько 80 фальсифікованих лікарських довідок.

Під час проведення санкціонованого обшуку у лабораторії та за місцем мешкання зловмисників правоохоронці вилучили бланки сертифікатів та довідок з печатками лабораторії, печатки, грошові кошти у сумі близько 500 тис. гривень, чорнові записи, а також інші речові докази, які вказують на вчинення кримінального правопорушення.

Наразі вирішується питання щодо призначення технічних експертиз по вилученим доказам.

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі СУ ГУ НП у м. Києві за оперативного супроводження Управління стратегічних розслідувань в м. Києві ДСР НП України, департаменту ОРД Адміністрації ДПСУ та УКР столичної поліції.

Київська міська прокуратура