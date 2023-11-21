Жителя Одеси викрили в умисному вбивстві сусідки

Чоловік нещадно побив стареньку у тої вдома і пішов геть. Правоохоронці розшукали зловмисника і повідомили йому про підозру. Правопорушнику загрожує до 15 років ув’язнення.

Подія сталася вночі у квартирі потерпілої в одному з житлових будинків на Польському узвозі. Одесит прийшов у гості до сусідки і під час спільного вживання алкогольних напоїв між ними спалахнула сварка. У розпал конфлікту нетверезий чоловік почав штовхати бабусю, а потім нещадно побив її кулаками і залишив квартиру.

Тіло небіжчиці, яке лежало на дивані накрите ковдрою, через кілька днів виявив її родич і повідомив у поліцію. В ході проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, співробітники відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 спільно з оперативниками карного розшуку обласної поліції за сприянням працівників управління кримінального аналізу ГУНП в Одеській області, встановили особу правопорушника.

Попередньо потерпіла померла унаслідок отриманих тілесних ушкоджень у вигляді множинних переломів ребер. Точна причина смерті буде встановлена за результатами призначеної слідчими судово-медичної експертизи.

За наявності достатніх доказів, які вже зібрали поліцейські, слідчі територіального підрозділу поліції повідомили фігуранту про підозру у вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. За скоєне правопорушнику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Слідство триває.

Одеське районне управління поліції № 1