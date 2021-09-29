Зловмисник через шахрайську схему заволодів харківськими квартирами на суму понад ₴1,3 млн.

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру чоловіку за фактом шахрайства, вчиненого повторно та за попередньою змовою групою осіб в великих та особливо великих розмірах (ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України).

Як розповів керівник окружної прокуратури Едуард Новіков, досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік вирішив незаконно заволодіти квартирами по вул. Тракторобудівників та по вул. Валентинівській у м. Харків. Знаючи про те, що квартири є неприватизованими, чоловік вирішив зареєструвати право власності на вказану нерухомість на підставних осіб, використовуючи завідомо підроблені документи.



Після цього чоловік почав підшукувати інформацію про осіб, які перебувають у скрутному матеріальному становищі, з метою їх подальшого використання для укладання фіктивних угод та незаконної перереєстрації права власності на вказані квартири.

Використовуючи підроблені бланки договорів купівлі-продажу квартир та інші неправдиві документи, нерухомість переходила у власність фіктивним продавцям.

Відповідно до висновків оціночно-будівельних експертиз чоловік завдав територіальній громаді м. Харкова матеріальну шкоду на суму понад 1,3 млн грн.



28 вересня 2021 року чоловіку повідомлено про підозру.

Київським районним судом м. Харкова підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом застави внесення у сумі 681 тис. грн.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділу Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління СБ України в Харківській області.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури