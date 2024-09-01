Знущання покидьків над 12-річним хлопцем на Полтавщині: чотирьох поліцейських відсторонено

Вони не внесли до ЄРДР відомості про вчинення злочину після звернення батьків потерпілого.

За фактом знущання над малолітнім хлопчиком на Полтавщині здійснюється досудове розслідування.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що прокуратура ініціювала також проведення службового розслідування щодо дій працівників поліції, які не внесли до ЄРДР відомості про вчинення злочину після звернення батьків потерпілого.

Наразі чотири особи відсторонені від виконання службових обовʼязків.

Як повідомлялося, на Полтавщині троє юнаків вчинили сексуальне насильство над підлітком. Батьки кривдників обійшлися штрафом 850 грн. // LB.ua