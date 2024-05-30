Закарпатські поліцейські затримали основного організатора трансферу чоловіків за кордон, функціонування якого було припинено на початку року

У лютому цього року співробітники Головного управління Національної поліції в Закарпатській області заблокували канал переправлення чоловіків через державний кордон України. Маршрут зловмисники проклали в межах Тячівського району. Тоді правоохоронцям вдалося затримати переправників на «гарячому», під час спроби незаконно транспортувати до Румунії групу військовозобовʼязаних.

Продовживши розслідування справи оперативникам вдалося вийти на основного організатора схеми. Ним виявився 31-річний киянин. За оперативними даними, окрім переправників, раніше затриманих поліцейськими, у організатора було ще двоє спільників – 37-ми та 29-річний жителі столиці.

Усі троє – раніше судимі за тяжкі злочини, серед яких умисне вбивство, розбійний напад, грабіж та погроза чи насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Встановлено, що під час візиту на Закарпаття організатор зустрівся з двома місцевими жителями – виконавцями злочину – та чітко роз’яснив які ролі має виконувати кожен з них. Після цього усім механізмом фігурант керував дистанційно. Він особисто контролював дії своїх спільників та фінансові надходження. За одну особу зловмисники отримували близько 8 тисяч доларів.

Для збору додаткових доказів слідчі та оперативники поліції Закарпаття провели санкціоновані судом обшуки за місцем проживання трьох вищезгаданих осіб. Слідчі дії проводилися у місті Київ.

В результаті, поліцейські затримали ключового організатора трансферу, 31-річного киянина. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Також суд вже обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 300 тисяч гривень.

Відносно його спільників – 37-річного та 29-річного жителів столиці – вирішується питання щодо повідомлення про підозру.

Оперативні заходи з викриття проводилися у співпраці зі співробітниками Чопського прикордонного загону, за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Поліція Закарпатської області