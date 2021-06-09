Гид покупателя: что нужно учитывать при аренде серверов и почему

Dedicated либо выделенный сервер – современная альтернатива VPS-хостингу. Арендатор получает во временное пользование отдельное оборудование с его мощностями и ресурсами. Это оборудование будет принадлежать только одному пользователю.

К выбору выделенного сервера нужно подходить ответственно. Низкая или высокая цена – не единственный критерий выбора. Специалисты компании «Дельтахост» рассказывают, что нужно учитывать при аренде серверов и почему.

Основные моменты

При аренде сервера нужно смотреть на:

размеры базы данных;

оптимальные процессорные мощности;

рекомендуемый объем RAM;

размеры дискового пространства.

Всегда внимательно анализируйте технические параметры установок. Начните с определения задач, которые будете решать – это поможет определиться с обязательными и второстепенными характеристиками.

Процессор

От ЦПУ зависят объемы данных, которые способна обрабатывать серверная система, скорость проведения процедуры. Обратите внимание на число ядер и тактовую частоту. Частота – идентификатор быстродействия, от количества ядер зависит, сможет CPU распределять все текущие процессы, задачи или нет.

Память

Оперативной памяти должно быть достаточно для решения именно ваших задач. При использовании ресурсоемких программ MySQL, PostgreSQL, ZFS запас нужно делать обязательно. Аренда сервера Dedicated минимально с гигабайтами ОЗУ – правильный выбор. Можно рассчитать оптимальные значения по формуле.

Дисковое пространство

Максимальный объем вы получите при аренде сервера с SATA-дисками на 10 Тб и более. Если время доступа является приоритетным параметром, обратите внимание на серверные станции с SSD-микросхемами. Услуги аренды будут стоить дороже, зато время доступа возрастет. Узнайте, обеспечивает сервер сохранность данных или нет.

Пропускная ширина

Речь о канале связи с отличной пропускной способностью. Этот параметр определяет объемы данных, которые можно будет передать за рассматриваемую единицу времени без зависаний и ошибок.

Дополнительные опции

Услуги аренды серверов могут предполагать предоставление дополнительных сервисов для расширения возможностей клиента. В перечень опций входят:

защита данных;

техподдержка, благодаря которой можно будет справиться с вероятными сложностями в работе серверной станции;

наличие допусков посредством KVM, которые бы обеспечивали доступ к BIOS, делали возможной удаленную перезагрузку;

защита данных;

создание резервных копий данных на сторонних серверах.

Узнайте у провайдера, получите вы новое оборудование, или машины уже использовались ранее. Если второй вариант, потребуйте замены жестких дисков.

Выгодные условия

Если вас интересует надежный хостинг серверов, обратите внимание на предложение провайдеров, где вы сможете рассчитывать на гибкие условия, соответствие технических параметров сервера, гарантию доступности близкую к 100%, быструю замену комплектующих в случае необходимости, оперативное подключение к IP-KVM, безлимитный трафик, бесплатный мониторинг сервисов и оборудования.