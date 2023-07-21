Кабмін ухвалив рішення націоналізувати Sense Bank (колишній «Альфа-Банк»)

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції АТ “Сенс Банк” у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню. Таким чином банк стає державним.

Про це повідомляє УНН із посиланням на постанову уряду.

“Держава в особі Міністерства фінансів придбаває у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб акції АТ “СЕНС БАНК” у повному обсязі за одну гривню. Органом управління корпоративними правами за акціями АТ “СЕНС БАНК”, що належать державі, є Міністерство фінансів”, – йдеться у постанові.

Згідно з постановою, “Державний експортно-імпортний банк України” (Укрексімбанк) визначили депозитарною установою, в якій відкрито рахунок у цінних паперах на ім’я держави, на який будуть зараховані права на акції АТ “Сенс Банк”.

Міністерству фінансів доручили забезпечити укладення договору купівлі-продажу акцій АТ “Сенс Банк”. Видатки на придбання акцій здійснити за рахунок бюджетних коштів, передбачених Мінфіну у на його утримання. Та забезпечити оплату вартості зазначених акцій після їх зарахування на рахунок у цінних паперах держави в Укрексімбанку.

Як повідомлялося раніше, у Національному банку ухвалили рішення вивести з ринку банк АТ “Сенс Банк” (раніше мав назву “Альфа-Банк”). Його власниками є російські підсанкційні олігархи – михайло фрідман, петро авен та андрій косогов.