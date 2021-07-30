Последняя миля в логистике: 5 ключевых шагов

«Последняя миля» относится к последнему этапу перевозки, когда товары перемещаются до конечного пункта назначения, который, как правило, является адресом заказчика или розничного магазина, https://partnertrade.org/last-mile-in-logistics/.

Это наиболее важный шаг в процессе доставки, и он должен быть максимально быстрым и эффективным, чтобы удовлетворить потребности покупателя, — отмечают специалисты 3pl провайдера Партнер Трейд.

Последняя миля в логистике имеет решающее значение для современной электронной коммерции и многоканальных цепочек поставок. Фактически, потребители готовы платить больше за более качественный сервис «последней мили».

5 ключевых шагов в доставке последней мили

Процесс можно разбить на следующие пять пунктов:

Товар вводится в централизованную систему в цифровом виде.После продажи, заказы и запросы отслеживаются как отправителем, так и конечным получателем, который следит за их статусом по уникальному номеру. Изделие поступает в транспортный узел и ожидает доставки конечному получателю.Здесь начинается международная доставка, а потом перевозка «последней мили», во время которой предприятиям необходимо обеспечить отправку от транспортного узла к клиенту. Заказы передаются сотрудникам службы доставки на основе маршрутов и адресов получателей.Стратегическая сортировка и назначение продуктов важны для создания оптимизированного и экономичного решения, которое только может предложить логистика. Продукт сканируется перед загрузкой в ​​транспорт.Это позволяет отследить статус заказа для отправителя и конечного получателя, отслеживающего отправку. На данном этапе снижается риск потери упакованных изделий в пути. Груз успешно доезжает до получателя, осуществляется подтверждение доставки. На этом этапе посылка прибывает до места назначения. Затем персонал по доставке обновляет информацию, проверяет и подтверждает завершение доставки.

Все вышеперечисленные пункты необходимо выполнить быстро и качественно, иначе клиент может больше не обратиться к вам за покупкой, — отмечают эксперты Партнер Трейд.

Проблемы «последней мили»

Эффективный процесс конечной перевозки товаров получателям – один из самых дорогостоящих, трудоемких и кропотливых этапов в транспортировке грузов. Парадокс заключается в том, что заказчики хотят, чтобы цена «последней мили» была минимальной или вовсе отсутствовала.

Доставка «последней мили» может составлять 53% от общей стоимости перевозки. Компании обычно снижают этот процент до 25%, но с каждым годом это число растет, поскольку цепочка поставок становится все более дорогостоящей.

С учетом этого, некоторые компании включают стоимость доставки в цену товара, чтобы предупредить расходы на перепаковку, загрузку и транспортировку товара, напоминают специалисты Partner Trade.