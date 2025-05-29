«Шалений опір»: комітет Ради «провалив» законопроєкт про обмеження спецпенсій

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів відмовився схвалити для розгляду у другому читанні законопроєкт, який передбачає обмеження щодо призначення спецпенсій для прокурорів та співробітників деяких правоохоронних органів.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Цей законопроєкт ухвалили у першому читанні.

“Ми очікували позитивного розгляду питання на засіданні профільного Комітету та його подальшого голосування в другому читанні. На жаль, кланова система далі опирається. Попри те, що керівництво Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів виступало з підтримкою законопроєкту, рішення не було прийняте”, – розповів Гетманцев.

За його словами, “опір з боку прокурорської спільноти та деяких депутатів, які їх підтримують, виявився шаленим”.

Водночас він сподівається, що профільний комітет Ради зможе схвалити й рекомендувати законопроєкт до розгляду у другому читанні на своєму засіданні, яке має відбутися наступного тижня.

Нагадаємо:

Верховна Рада 15 квітня схвалила у першому читанні проєкт закону № 12278, який передбачає обмеження щодо призначення спецпенсій для прокурорів та співробітників деяких правоохоронних органів.

Гетманцев вважає, що підвищити мінімальну пенсію, яка наразі становить близько 2300 грн, потрібно хоча б до 4000 грн. Для цього необхідно близько 2,2 млрд грн на місяць. Одним з джерел фінансування має стати скасовування спецпенсій.