У відповідь на демарш Трампа, Трюдо оголосив про 25% мита на американські товари

Канада запроваджує 25% мита на імпорт широкого переліку американських товарів у відповідь на аналогічні дії Сполучених Штатів.

Як повідомляє Укрінформ, про це на пресконференції в Оттаві оголосив премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо.

“Канада відреагує на торговельні дії США, запровадивши 25% мита на американські товари, загальною вартістю 155 млрд дол. Зокрема у вівторок набудуть чинності мита на товари вартістю 30 млрд дол., а надалі – мита на американські товари вартістю ще 125 млрд дол. через 21 день, аби канадські компанії й постачальники мали змогу знайти альтернативу”, – сказав глава уряду.

За його словами, дзеркальні кроки Канади будуть далекосяжними й стосуватимуться багатьох товарів: американського вина, пива й бурбону, фруктів і фруктового соку, в тому числі помаранчевого, а також парфумів, одягу, взуття “та багато чого іншого”.

“У рамках нашої відповіді, разом з урядами провінцій і територій ми розглядаємо й нетарифні дії, повʼязані серед іншого з критично важливими мінералами, енергетикою, державними закупівлями й іншими партнерствами”, – наголосив Трюдо.

Водночас він додав, що прагне, аби Канада та США “залишалися найкращими сусідами у світі”.

Як повідомлялося, у суботу Дональд Трамп підписав укази про запровадження значних митних тарифів на імпорт товарів з Канади, Мексики, а також Китаю.