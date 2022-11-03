Верховна Рада прийняла Держбюджет на 2023 рік

Його підтримали 295 депутатів.

Верховна Рада України на засіданні 3 листопада проголосувала в цілому Закону про Державний бюджет України на 2023 рік.

За Закон у другому читанні та в цілому проголосували 295 нардепів. Про це повідомив нардеп фракції “Голос” Ярослав Железняк.

“Утримались – 35. Проти – 0. Це рекорд по завчасному прийняттю Бюджету за історії України. Тепер сподіваємося, що міжнародні партнери оцінять нашу пунктуальність і повністю профінансують закладений, теж рекордний, дефіцит у розмірі 38 млрд $”, – написав він.