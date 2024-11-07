За 9 місяців цього року на спецпенсії держава витратила приблизно ₴88 млрд.
В Мінсоцполітики на запит Forbes відповіли, що лише за девʼять місяців 2024 року держава витратила на спецпенсії близько 88 млрд грн. До того ж до кінця року ця сума може зрости до 120 млрд грн.
Про це пише Forbes.
За даними Мінсоцполітики, в Україні майже 160 тисяч людей отримають спецпенсії, з них силовий блок та правоохоронці – майже 77 тисяч.
Народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що його шокувала ця цифра.
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“Це приблизно наш бюджет на освіту (освітня субвенція 103 млрд лише)”, – порівняв він.