За 9 місяців цього року на спецпенсії держава витратила приблизно ₴88 млрд.

В Мінсоцполітики на запит Forbes відповіли, що лише за девʼять місяців 2024 року держава витратила на спецпенсії близько 88 млрд грн. До того ж до кінця року ця сума може зрости до 120 млрд грн.

Про це пише Forbes.

За даними Мінсоцполітики, в Україні майже 160 тисяч людей отримають спецпенсії, з них силовий блок та правоохоронці – майже 77 тисяч.

Народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що його шокувала ця цифра.

“Це приблизно наш бюджет на освіту (освітня субвенція 103 млрд лише)”, – порівняв він.

Букви