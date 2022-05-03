Будапешт заперечує, що був попереджений Кремлем про напад на Україну

Угорщина вважає «фейком» твердження про те, що Будапешт був попереджений рф про намір вторгнутися в Україну.

Секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов в ефірі телемарафону заявив, що Угорщина знала про напад, що готується на Україну.

«Угорщина відкрито заявляє про свою співпрацю з російською федерацією. Більше того, вона була заздалегідь попереджена про те, що будуть напади на нашу країну. Ви бачили її позицію», — заявив він напередодні.

За словами Данілова, Угорщина мала плани на частину території України.

Реакція Будапешта

Держсекретар Угорщини з міжнародних зв’язків і відносин Золтан Ковач назвав ці повідомлення фейковими новинами і заявив, що звинувачення були відповіддю на політику Угорщини, яка триває, щодо відмови надати Україні зброю.

«3 квітня угорці вирішили, що Угорщина не постачатиме зброю в Україну. Хоча ми розуміємо, що Україна не вітає наше рішення, поширення фейкових новин та вигадування брехні не змінить нашу позицію», — написав він у Twitter.

Додамо

Відносини між Україною та Угорщиною були натягнутими ще до війни і ще більше утруднилися після вторгнення росії.

Хоча Угорщина підтримала всі пакети санкцій ЄС, накладені на росію досі, вона спершуугорщи виступала проти санкцій, спрямованих проти імпорту енергоносіїв.

За даними ЗМІ, зараз Будапешт трохи пом’якшив свою позицію, і очікується, що завтра ЄС оголосить ембарго на російську нафту.