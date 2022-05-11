Чехія визнала дії Росії в Україні геноцидом
Чеський сенат визнав злочини російської армії проти України геноцидом українського народу. Відтак сенатори затвердили подальшу допомогу Україні.
Про це повідомив посол України у Празі Євген Перебийніс в Twitter.
Ухвалена постанова передбачає подальше надання Україні зброї. Чеська сторона також підтримує статус кандидата на членство в ЄС для нашої держави.
Сенатори заявили, що дії російської армії грубо порушують міжнародне гуманітарне право та міжнародні конвенції. Чеські політики засудили воєнні злочини РФ, зокрема у Бучі, Бородянці, Ірпені, Маріуполі та інших містах. Дії окупантів свідчать про терор проти населення, масові страти та депортацію сотень тисяч осіб.
Росія систематично вчиняє етнічно мотивовані злочини проти людства, підкреслив Сенат. В Україні ж ці дії РФ свідчать про свідомий геноцид.
- Нагадаємо, литовський Сейм прийняв резолюцію про визнання Росії державою-терористом, а її дії в Україні – геноцидом.
- Парламент Канади одноголосно визнав російську агресію в Україні актом геноциду.