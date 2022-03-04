Рада ООН з прав людини схвалила розслідування у зв’язку з агресією Росії проти України

Рада ООН з прав людини у Женеві проголосувала за розслідування порушень під час агресії РФ проти України.

«Рада з прав людини ухвалила рішення терміново створити незалежну міжнародну комісію з розслідування у зв’язку з агресією Росії проти України», — повідомила пресслужба Ради.

Повідомляється, що за проголосувало 32 держави-члени Ради, проти — 2 (Росія та Еритрея). Ще 13 утрималися від голосування.

Раніше участь у засіданні взяла Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Там у межах 49-ої сесії Ради ООН з прав людини на запит України відбулися термінові дебати щодо ситуації з додержанням прав людини в Україні внаслідок вторгнення військових сил Російської Федерації на територію нашої країни.

«Під час свого виступу наголосила на порушеннях прав людини, до яких вдається країна-агресор, порушуючи Статут ООН, Загальну декларацію прав людини, Конвенцію ООН про права дитини, Женевську Конвенцію про захист цивільного населення під час війни», — написала вона у своєму Telegram-каналі.

Доповнення

2 березня ввечері Генеральна асамблея ООН ухвалила історичну резолюцію із засудженням російської агресії проти України. // УНН