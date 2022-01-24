Хитрое ДБР вызвало Порошенко на допрос, а само… не пришло (видео)

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков рассказал об очередном приключении с «органами»

Мы сегодня приехали в ДБР по повестке, фото которой распространили телеграм-каналы. Приехали только потому, что понимали, что готовится какая-то провокация на тему «Порошенко не является на допросы».

Повестка, выписанная 24 января на 24 января и так не имела законной силы, по ст. 135 КПК вызывать можно только на четвертые сутки с момента вручения, но следователи ничему не учатся.

Сегодня ДБР уже написали на своем сайте, что якобы Петр Порошенко не сдал загранпаспорта, хотя на самом деле сдал, и у нас есть расписка.

Чтобы не давать им повода и заодно зафиксировать, что впредь мы будем требовать от них выполнять закон буквально, мы решили в этот единственный раз приехать и выяснить отношения.

И никто к нам не вышел. Следователя Дзвоника не смогли найти, ни он, ни кто-то другой нас не встречал. Мы подождали четверть часа и поехали по своим делам.

Когда в следующий раз услышите, что ДБР срочно требует Порошенко на допрос, имейте в виду, что это выглядит так:

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Илья Новиков