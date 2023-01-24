Кабмін звільнив голів п’ятьох обладміністрацій і низку заступників міністрів

Серед них є і голова Дніпропетровщини Резніченко, який подав заяву на звільнення за власним бажанням. І скандальний заступник міністра оборони Шаповалов.

На засіданні Кабінет міністрів ухвалив низку кадрових рішень.

Зокрема, за даними міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова, з посад заступників міністрів звільнено:

Вячеслава Шаповалова – заступника міністра оборони;

Івана Лукерю – заступника міністра розвитку громад та територій;

В’ячеслава Негоду – заступника міністра розвитку громад та територій;

Віталія Музиченка – заступника міністра соціальної політики.

Підтримано проекти указів президента Володимира Зеленського про звільнення голів ОВА:

Валентина Резніченка – Дніпропетровська ОВА;

Олександра Старуха – Запорізька ОВА;

Олексія Кулеби – Київська ОВА;

Дмитра Живицького – Сумська ОВА;

Ярослава Янушевича – Херсонська ОВА.

При цьому на посаду заступника міністра економіки Кабмін призначив Олексія Соболєва.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на сьогоднішньому засіданні Кабінет міністрів планував розглянути звільнення голів п’ятьох обласних державних адміністрацій. Зокрема, йшлося про голову Дніпропетровської Валентина Резніченка, Запорізької – Олександра Старуха, Київської – Олексія Кулебу, Сумської – Дмитра Живицького та Херсонської – Ярослава Янушевича.

За даними ЗМІ, Резніченко подав заяву на звільнення за власним бажанням. Кулебу теж, ймовірно, звільнили за поданою заявою, а інших очільників – за угодою сторін. // УНІАН