19 рашистів, склад боєприпасів і три самохідні гармати: ОК Південь повідомив про втрати окупантів за добу

Ракетно-артилерійськими підрозділами сил оборони в ході виконання вогневих завдань знищено 19 рашистів, гаубицю «Мста-Б», 3 самохідних гармати «Гіацинт-С» та склад боєприпасів, решта втрат уточнюється

Про це повідомляє оперативне комендування «Південь», зазначає телеканал Еспресо.

«Повітряні сили двома Су-25 атакували скупчення противника під Іванівкою на Херсонщині. Армійською авіацією нанесено ще два удари по скупченню противника в районі Солдатського та Давидова Броду», – йдеться в повідомленні.

Також ОК «Південь» повідомило про те, що в деяких громадах Херсонщини відновили мобільний зв’язок і інтернет українських мобільних операторів. Також мобільний зв’язок частково є на деокупованих територіях області.

Окупанти тим часом побоюються опору, який наростає серед місцевого населення Херсонської області.

«Місцеві мешканці продовжують чинити спротив. Щодня в обласному центрі з’являються прапори, мотиваційні написи і «посилання» для окупантів, поширюються листівки. Керівництво окупаційної влади пересувається з великою кількістю охорони, в бронежилетах, у броньованих машинах. Мають острах за своє життя і в район Херсону підтягнули до 4 самохідних гармат великої потужності типу «Піон», – повідомляють в оперативному командуванні «Південь».