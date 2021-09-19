Озброєна «тітушня» намагалася зірвати Kulish Fest з Порошенком

“Тітушки”, які намагалися зірвати Kulish Fest, мали з собою пістолети, кастети й ножі.

Про це повідомив організатор фестивалю, відомий волонтер, музикант, лідер гурту “Широкий лан” Святослав Бойко.

На оприлюдненому відео від YouTube-каналу “Порохівниця” було видно, як один з молодиків “засвітив” пістолет, коли копирсався в сумці.

Варто зазначити, що активісти затримали одного з найагресивніших “тітушок” — Андрія Махна 1999 року народження з Запоріжжя, який мав з собою ніж. Молодика передали правоохоронцям, які відпустили його через три години, склавши протокол про хуліганство.

Очевидці також зафіксувати автомобілі організаторів, які підбурювали зловмисників бути активнішими. Однак “тітушки” не наважилися на масову провокацію й обмежилися кількома агресивними випадами, оскільки в парку зібралося багато ветеранів війни на Донбасі.

“Це був наш традиційний Kulish Fest, сімейне свято. Зібралось багато дніпрян. Це було в парку “Зелений гай”. Я варив куліш, було також кілька козацьких паланок, які також варили куліш. Такими заходами ми намагаємося об’єднати патріотів, показати, що нас багато”, — поділився Святослав Бойко.

За його словами, невідомі чоловіки спочатку спостерігали за людьми, кричали “Зеленский молодец!” і нецензурно лаялися.

“У них була зброя. Були зафіксовані в них і пістолети, і кастети. Оці всі “молоді люди”, які стояли такою організованою купкою, коли їх запитували, хто вони і звідки, багато з них говорили, що вони із Запоріжжя. Деякі говорили, що вони з Кривого Рогу”, — зазначив Бойко.

“Мені особисто відомо, що вони запитували дорогу, йдучи до “Зеленого гаю”. Вони не знали, де центральний вхід. Чергова спроба зіпсувати свято, зіпсувати спілкування провалилась. Вони ніяк не повпливали на посол куліша. Традиційно, Петро Олексійович мого куліша солив. І буквально за 15 хвилин весь казан, 70 літрів щастя, розійшовся”, — додав волонтер.

Нагадаємо, більше сотні “тітушок” у Дніпрі хотіли зірвати “Куліш-Фест”. Фестиваль відбувся у парку “Зелений гай”, де зібралися близько тисяч людей — серед них активісти, волонтери та ветерани АТО, туди ж прибув і п’ятий Президент, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко. На заході було чимало родин із дітьми. // «Прямий»