Палата представників Бельгії визнала Голодомор 1930-х років геноцидом українців

Президент України Володимир Зеленський подякував бельгійським депутатам за це рішення.

Палата представників Бельгії (нижня палата федерального парламенту) визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у Twitter. “Історичне голосування в Палаті представників Бельгії: іще одна держава визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу”, – зазначив він.

Зеленський подякував Бельгії за це рішення.

Визнання Голодомору геноцидом українського народу

Керівництво України закликало парламенти усіх країн визнати Голодомор сталінського режиму у 1932-1933 роках геноцидом українського народу.

За висновками вчених, жертвами Голодомору 1932-1933 років були від 4 до 10 млн українців.

8 листопада 2006 року Верховна Рада ухвалила закон, яким визнала Голодомор геноцидом українського народу.

Станом на початок лютого, Голодомор визнали геноцидом парламенти 19 держав, а також Європарламент.

Геноцидну природу Голодомору визнали Римо-католицька церква та Константинопольська православна церква. // УНІАН