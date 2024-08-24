Президент підписав закони про заборону російської церкви в Україні та про ратифікацію Римського статуту
Зеленський підписав закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних із РФ, а також закон про ратифікацію Римського статуту.
Про це йдеться на сайті Верховнї ради.
Зокрема, ідеться, що документ із підписом Президента повернуто 24 серпня.
20 серпня Верховна Рада заборонила діяльність Української православної церкви Московського патріархату. Законопроєкт ухвалили без обговорення.
21 серпня Верховна Рада підтримала ратифікацію Римського статуту. Ратифікація Римського статуту дасть можливість Україні набути повноправного членства в МКС, подавати кандидатури для обрання суддів та прокурорів до МКС та брати участь в Асамблеї держав – учасниць Римського статуту. // LB.ua
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