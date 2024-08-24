Президент підписав закони про заборону російської церкви в Україні та про ратифікацію Римського статуту

Зеленський підписав закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних із РФ, а також закон про ратифікацію Римського статуту.

Про це йдеться на сайті Верховнї ради.

Зокрема, ідеться, що документ із підписом Президента повернуто 24 серпня.