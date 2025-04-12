Reuters: Переговори про копалини у Вашингтоні були «ворожими» через «максималістські» вимоги Трампа

Агенція Reuters з посиланням на власні джерела серед українських та американських чиновників повідомила про те, що новий раунд перемовин про підписання угоди щодо рідкісноземельних копалин минув у “ворожій атмосфері”.

Напруження було пов’язане з тим, що запропонований Вашингтоном варіант документа містить перелік жорстких умов щодо взяття США під контроль української видобувної галузі, натомість в ньому нічого немає про гарантії безпеки, які Київ прагне отримати від адміністрації Дональда Трампа.

Один з пунктів “максималістського” проєкту угоди передбачає, що Штати отримають у своє розпорядження газотранспортну систему, якою блакитне паливо російського “Газпрому” раніше постачалося транзитом через Україну до Європи.

Журналісти Reuters дійшли висновку, що прогрес у перемовинах виглядає “малоймовірним”.

Медіа також повідомляє, що українська влада найняла юридичну фірму Hogan Lovells у ролі зовнішнього радника для оцінки усіх аспектів угоди про надра. // LB.ua