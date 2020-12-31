Россия самоутверждается, используя военную мощь против Украины и Грузии, — Генсек НАТО

Россия не является прямой угрозой для стран НАТО. Но она пытается самоутвердиться за счет военных действий против Украины и Грузии.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Le Point.

Он отметил, что от России не исходит прямая военная угроза для альянса. Но подчеркнул причастность РФ к кибератакам в Германии и Норвегии, а также использованию химических веществ для убийства людей в Великобритании.

«Не вижу непосредственной угрозы от России в форме военного нападения. Но я вижу Россию, которая самоутверждается. Она использует свою военную мощь против соседей — Грузии и Украины», — сказал Столтенберг.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пообещал сделать «адской» тему Крыма для Российской Федерации. По его словам, в Кремле уже очень нервно реагируют на инициативу Украины о создании Крымской платформы.

Также сообщалось, что Российская Федерация расширила санкционный список в отношении Германии. Такие меры приняты в связи с введенными ранее санкциями со стороны Евросоюза за кибератаку на немецкий парламент (Бундестаг). // РБК-Украина