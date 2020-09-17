«Совсем свихнулся»: Аваков призвал Лукашенко не приплетать Украину к протестам

Министр внутренних дел прокомментировал последние заявления главы Беларуси

Министр внутренних дел Арсен Аваков резко прокомментировал обвинения со стороны Александра Лукашенко в якобы причастности Украины к протестам в Беларуси. Об этом глава ведомства пишет в своем Facebook.

«Лукашенко, похоже, совсем свихнулся на своей власти и паранойи вокруг этого. Несёт полную чушь. Тексты, вероятно, получил у Путина», – отметил Аваков.

Министр призывает не уподобляться Лукашенко и не приплетать Украину к внутренним белорусским делам, а также отметил, что Украина всячески поддерживает Беларусь.

«Мы думаем об Украине и желаем только мира и процветания Беларуси. Украина не вмешивается во внутренние дела других стран. Народ каждой страны имеет право сам определять свою судьбу, без внешних вмешательств. Так что – попейте водички, господин Лукашенко – успокойтесь. Украинцы – друзья белорусам – не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своём глазу», – подчеркнул глава МВД.

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