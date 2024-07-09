Угорський суперник пропутінського Орбана оголосив про збір для лікарень України та планує відвідати Київ

Угорський опозиційний політик та лідер партії «Тиса» Петер Мадяр відреагував на російський ракетний удар по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві.

На своїй сторінці у Facebook він заявив, що його шокував обстріл та оголосив про збір для українських лікарень.

«Ми, угорці, праві та ліві, разом відкидаємо насильство та війну. Ми солідарні, для нас здоров’я та безпека дітей — це найголовніше. Тому ми організовуємо неординарну гуманітарну акцію», — заявив Мадяр.

Він зазначив, що за допомогою фонду Medspot Foundation доставлять значну кількість медичного обладнання до найбільш потребуючих українських лікарень. Від свого імені політик пообіцяв пожертвувати мільйон форинтів (близько 2700 доларів).

Мадяр також повідомив, що завтра, 10 липня, особисто відвідає Київ. Він закликав угорців приносити до штаб-квартири фонду бинти, дитяче харчування, вітаміни, тонометри, підгузки. Також політик нагадав, що можна зробити переказ.

Раніше Мадяр заявив, що не підтримує надсилання зброї або військових в Україну. Проте Він назвав російського диктатора Владіміра Путіна агресором і визнав право українців на самозахист. // Дзеркало тижня