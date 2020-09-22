В.о. директора ДБР став Олексій Сухачов

Сухачов призначений на посаду за результатами відкритого конкурсу.

Новим виконувачем обов’язків директора Державного бюро розслідувань став Олексій Сухачов.

На сайті відомства зазначено, що Сухачов призначений на посаду за результатами відкритого конкурсу у серпні 2020 року.

Народився у 1978 році у м. Харкові. У 2000 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство».

Доктор юридичних наук, захистив дисертацію за спеціальністю: «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність». Заслужений юрист України.

З 2000 року розпочав військову службу в органах державної безпеки, пройшов шлях від слідчого, оперуповноваженого до заступника керівника Головного управління Центрального управління СБ України.

Протягом 2017-2019 років працював заступником начальника Департаменту Генеральної прокуратури України.

Протягом 2019-2020 років проходив військову службу в Службі зовнішньої розвідки України.

Нагадаємо, у березні у зв’язку з призначенням Ірини Венедіктової генеральним прокурором виконувачем обов’язки директора ДБР було призначено Олександра Соколова.

За призначення Венедіктової на посаду генпрокурора парламент проголосував 17 березня.

Посада генерального прокурора була вакантною з 5 березня, коли Верховна Рада висловила недовіру Руслану Рябошапці. Тимчасово виконувачем обов’язків генерального прокурора відтоді був його заступник Віктор Чумак, який подав у відставку після голосування Верховної Ради.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади голови Державного бюро розслідувань 27 грудня. Того ж дня він призначив в.о. директора ДБР Венедіктову.

Олександра Соколова призначили заступником Венедіктової в січні. До цього він працював в УСБУ в Харківській області. // LB.ua