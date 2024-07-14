В Росії погрожують ударами по столицях Європи через розміщення американських ракет

В Кремлі кажуть, що повторення історії неминуче та вкотре погрожують країнам Європи ударами

В Росії істерично відреагували на заяву США про те, що держава планує розміщувати в Європі ракети великої дальності. Так, прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що у відповідь РФ націлиться на столиці країн ЄС. Каже, що країна-терорист має потенціал стримувати американські ракети.

Про це Пєсков заявив у коментарі російському пропагандисту Павлу Зарубіну. Він назвав ситуацію з ракетами парадоксальною.

“Це ж завжди була така парадоксальна ситуація. США розміщували такі ракети. Різного виду ракети різної дальності, але традиційно спрямовані на нашу країну. Наша країна, відповідно, як цілі визначала для наших ракет ці європейські точки. І складається парадоксальна ситуація”, – заявив Пєсков.

Коментуючи плани розміщення американських далекобійних ракет в Німеччині, Пєсков також заявив, що Європа перебуває у прицілі російських ракет. А РФ – у прицілі американських ракет, які перебувають у Європі.

“Ми вже це проходили. Це вже все було. Ми маємо потенціал, щоб стримувати ці ракети. Але потенційною жертвою є столиці цих держав… Європа зараз тріщить по швах. Для Європи зараз не найкращий час. У різних конфігураціях повторення історії неминуче”, – заявив Пєсков.

Розміщення ракет США в Європі: що відомо

США планують із 2026 року розміщувати в Європі ракети великої дальності. Зокрема, у Німеччині базуватимуться крилаті ракети Tomahawk, SM-6 та гіперзвукова зброя. Мета – зміцнити НАТО та посилили європейську оборону. На такий крок США пішли вперше після закінчення холодної війни.

Tomahawk – американські дозвукові крилаті ракети виробництва компанії Raytheon. Tomahawk є стратегічною і тактичною ракетою великої дальності, що долає шлях на гранично малих висотах з оминанням рельєфу місцевості. Ракета випускається у багатьох модифікаціях, що включають різні боєголовки (в тому числі ядерні), запуск із різних платформ абощо. // informator.ua