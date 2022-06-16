В Україні заборонили «Партію Шарія»

Повідомляється, що друга спроба заборонити «Партію Шарія» стала успішною. Рік тому Служба безпеки України намагалася її заборонити через Окружний адміністративний суд Києва.

Після рішення суду майно політичної сили має бути передано на користь держави. Вердикт ще може бути оскаржено.

Повідомляється, що друга спроба заборонити «Партію Шарія» стала успішною. Рік тому Служба безпеки України намагалася її заборонити через Окружний адміністративний суд Києва.

Після рішення суду майно політичної сили має бути передано на користь держави. Вердикт ще може бути оскаржено.

Що з самим Анатолієм Шарієм

У травні 2022 року блогера Анатолія Шарія затримали в Іспанії на запит правоохоронних органів України. Але вже наступного дня суд відпустив його під підписку про невиїзд. На даний момент щодо нього діє екстрадиційна перевірка. Генпрокурор Ірина Венедіктова вважає, що екстрадиція Шарія може затягтися на рік.

В Україні блогер проходить підозрюваним у справі про державну зраду та дискримінацію. Його партія не змогла пройти до парламенту, проте має представників у кількох місцевих радах.