Європарламент відхилив вотум недовіри фон дер Ляєн

Журналісти вказують, що сьогоднішнє голосування може бути лише початком.

Вотум недовіри голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн набрав 360 голосів “проти”, 175 голосів “за”, ще 18 євродепутатів утрималися. Для прийняття резолюції були необхідні голоси 2/3 з 720 членів Європарламенту, передає Euronews.

Причиною подання вотуму стало недавнє рішення Європейського суду, який розкритикував Урсулу фон дер Ляєн за відсутність прозорості у справі так званого Pfizergate — зокрема, за її відмову оприлюднити текстові повідомлення, якими вона обмінювалася з генеральним директором Pfizer Альбертом Бурлою під час перемовин щодо закупівлі вакцин від COVID-19.

Euronews вказує, що підтримка вищого керівництва ЄС зараз хиткіша, ніж будь-коли, і сьогоднішнє голосування може бути лише початком. // Дзеркало тижня