Європарламент відхилив вотум недовіри фон дер Ляєн
Журналісти вказують, що сьогоднішнє голосування може бути лише початком.
Вотум недовіри голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн набрав 360 голосів “проти”, 175 голосів “за”, ще 18 євродепутатів утрималися. Для прийняття резолюції були необхідні голоси 2/3 з 720 членів Європарламенту, передає Euronews.
Euronews вказує, що підтримка вищого керівництва ЄС зараз хиткіша, ніж будь-коли, і сьогоднішнє голосування може бути лише початком. // Дзеркало тижняTweet