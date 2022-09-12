Європейський Союз не визнає псевдовибори в окупованому Росією Криму

Євросоюз не визнає результатів виборів на анексованій території Криму, заявив у понеділок офіційний представник блоку Петер Стано із зовнішніх зв’язків.

Про це повідомляє УНН посилаючись на заяву Дипломатичної служби ЄС.

Регіональні та місцеві вибори відбулися в росії та на Кримському півострові, який був анексований Москвою у 2014 році, з 9 по 11 вересня.

“ЄС не визнає проведення цих виборів та їх результатів на Кримському півострові. Крим – це Україна”, – йдеться у заяві Петера Стано.

Він повторив, що блок вважає анексію Криму росією порушенням міжнародного права.

“Тому ніхто з “обраних” на незаконно анексованому Кримському півострові під час цих виборів, який претендує на “представлення” населення Криму та Севастополя, не має жодної легітимності і не буде визнаний представниками цих територій”, – пояснив він.

“Європейський Союз, як і раніше, відданий своїй підтримці територіальної цілісності та суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів та реалізації своєї політики невизнання. Більше того, Європейський Союз вимагає від росії негайно та беззастережно припинити незаконну, неспровоковану та необґрунтовану військову агресію проти України та вивести всі сили та військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів”, – додав Стано.

***

З 2014 року лідери ЄС неодноразово відмовлялися схвалити анексію Криму та заявляли про підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Крім санкцій проти Москви за її війну проти України, ЄС застосував різні режими санкцій у відповідь на анексію Криму та Севастополя.