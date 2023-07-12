Засідання Ради Україна-НАТО не зможуть блокувати навіть відкриті посіпаки Кремля

Зустріч Ради Україна-НАТО може бути скликана Україною у будь-який момент. Одна із її задач – ухвалювати рішення з кризових питань і наближати Україну до НАТО.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг розповів про переваги Ради України-НАТО як новоствореного органу для ухвалення рішень, засідання якого жодна країна, у тому числі Угорщина, не зможе блокувати. Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським в рамках саміту голів держав і урядів країн-членів Альянсу, який відбувається у Вільнюсі (Литва).

Столтенберг сказав, що Рада Україна-НАТО стане форумом, на якому Україна і країни-члени НАТО зустрічатимуться як рівноправні учасники засідання, проводитимуть консультації з кризових питань і спільно ухвалюватимуть рішення.

Генеральний секретар додав, що Рада Україна-НАТО також покликана забезпечити наближення України до членства в Альянсі. “Мета цього рішення – зміцнити політичні зв’язки, зміцнити політичну взаємодію між НАТО і Україною”, – сказав Столтенберг.

Також він нагадав, що Рада Україна-НАТО замінить Комісію Україна-НАТО, і розповів, у чому полягає відмінність між Радою і Комісією. “По-перше, це орган, який може ухвалювати рішення, і ми зустрічатимемося на рівній основі. Це не те, коли 31 країна-член зустрічається із союзником. Це Рада, яка дійсно ухвалює рішення, а ми зустрічаємося на рівних”, – сказав Столтенгберг.

Він зазначив, що засідання Ради відбуватимуться на рівні голів держав і урядів, міністрів оборони і закордонних справ, на рівні послів, на рівні військових і також можуть бути створені експертні групи. “Це набагато сильніше і важливіше політичне утворення, аніж просте партнерство”, – підкреслив він.

При цьому, як пояснив Столтенберг, жодна країна не зможе заблокувати засідання Ради України-НАТО.

“На Раді головуватиму я – генеральний секретар НАТО. І я зможу скликати Раду. Тому, засідання не можуть блокувати окремі союзники або члени Ради. Окремі країни-члени теж зможуть скликати Раду для консультацій з кризовий питань. Якщо президент Зеленський бажатиме скликати засідання Ради, він зможе це зробити. Це не може бути заблоковане. Тому що ми зустрічаємося на рівних. Ми вирішили, що ми будемо розглядати, у тому числі консультації з кризових питань можуть бути скликані будь-яким членом Ради”, – сказав Столтенберг.

Він додав, що Рада – це сильний політичний інструмент для подальшої політичної інтеграції та ухвалення рішень.

Сьогодні у Вільнюсі розпочалося перше інавгураційне засідання Ради Україна-НАТО. // УНІАН