Синоптики попереджають: 17-18 квітня в Україні очікуються заморозки до -5° С на поверхні грунту

У вихідні за прогнозом Sinoptik.ua майже на всій території України очікуються нічні заморозки до 1° C морозу в повітрі і до 5° С морозу на поверхні грунту.

При цьому вдень ​​температура повітря буде до +8…+14° С. Найбільш чутливі до заморозків вегетуючі рослини. Для захисту рослин ефективні обприскування вапняним розчином, димлення, солом’яні навіси та покриття плівкою.

Заморозки 17-18 квітня очікуються у таких регіонах:

На сході: Дніпропетровська, Донецька, Луганська області.

У центральному регіоні: Вінницька, Черкаська, Кіровоградська області.

На півдні: Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області.

На півночі: Київська область.

У західному регіоні: Рівненська, Волинська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька області.