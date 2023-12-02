Водіям нагадали, де патрульні вимірюють швидкість у Києві: список вулиць

В Києві патрульні продовжують боротьбу с порушеннями швидкісного режиму. Швидкість перевірятумуть відразу на 10 адресах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеграм -канал патрульної поліції Києва.

Правоохоронці нагадують про те, що дотримування правил дорожнього руху – це обов‘язок кожного водія, а недбалість та зухвалість на дорозі може коштувати життя.

Також патрульні повідомляють про те, що вони продовжують активно фіксувати порушення швидкісного режиму. Зокрема на місцях, де поліцейські здійснюють контроль за дотриманням швидкости за допомогою спеціальних техзасобів, завжди є дорожні знаки 5.76 ”Автоматична відеофіксація порушень правил дорожнього руху”.

У місті Києві патрульні здійснюють вимірювання швидкості за такими адресами: