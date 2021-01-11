Все больше украинцев обращается к юристам в связи с домашним насилием

В прошлом году, в Украине значительно выросло число обращений граждан в правоохранительные, социальные и адвокатские органы, по поводу домашнего насилия. Ситуацию усугубила пандемия коронавируса, которая свирепствует с марта прошлого года.

Как отмечают эксперты херсонского адвокатского бюро «Власенко, Берестовой и партнеры», в связи с этим выросло и число обращений к адвокатам, так как такие дела входят в услуги предоставляемые юристами в рамках разрешения семейных споров и защиты в уголовных делах. ”Сегодня юрист в Херсоне загружен такими делами, наравне с делами по трудовым спорам, количество которых также увеличилось после введения карантинных ограничений и традиционно популярных услуг автоадвоката,” — отмечает эксперт компании.

Эту информацию подтверждают и в Министерстве социальной политики Украины, где отметили, что в каждой второй семье, которая находится в сложных жизненных обстоятельствах, есть проявления насилия. Больше всего от насилия как обычно страдают женщины — 86% обращений, 12% обращений зафиксировано от мужчин, и 2% от детей.

Адвокаты по делам о домашнем насилии берутся за дела, связанные с жестоким обращением или пренебрежением к ребенку, инвалиду или пожилому человеку. Часто они также занимаются делами, связанными с жестоким обращением в отношении супруга или партнера. Например, адвокат может представлять лицо, подвергшееся физическому или эмоциональному насилию, или подавать в суд в случаях, когда речь идет о преследовании или словесных угрозах и домогательствах.

Работа с адвокатом по делу о домашнем насилии

Специалисты адвокатского бюро «Власенко, Берестовой и партнеры», дают несколько рекомендаций как пострадавшим общаться с адвокатами.

Ваш адвокат готов помочь и поддержать вас. Адвокаты обязаны соблюдать этические правила, и вся информация, которую вы им сообщаете, должна храниться в тайне. Важно рассказать своему адвокату все, что имеет отношение к делу, даже если вы думаете, что это плохо выглядит. Ваш адвокат будет работать с вами, чтобы решить, как поступать с любой негативной информацией.

Выбрав адвоката, постарайтесь объяснить ему все, что, по вашему мнению, имеет отношение к вашему делу. Вот несколько вещей, которые вы, возможно, захотите поднять в ходе первых двух бесед с вашим адвокатом:

Что вас беспокоит в этом деле?

Каковы ваши цели по делу?

Какова стратегия адвоката для достижения ваших целей?

Что вы можете сделать, чтобы лучше подготовить свое дело?

В ваших интересах быть как можно более конкретным с вашим адвокатом. Если вам неудобно устно информировать своего адвоката о конкретных действиях, изложите их в письменной форме.

Подробно опишите ВСЕ случаи злоупотреблений

Постарайтесь быть максимально конкретными. Зафиксируйте:

Даты злоупотреблений и места, где произошло насилие, например, в вашем доме (в какой комнате), в общественных местах (укажите название улицы) и т. д.

Типы злоупотреблений — например, угрозы, удары, удары кулаками, толкания, толчки, укусы или принуждение к половым актам и т. д.

Используемые предметы — например, ножи, оружие, мебель и т. д.

Сообщите своему адвокату о возможных свидетелях. Назовите их имена.

Приложите, если есть фотографии, на которых запечатлены травмы в результате жестокого обращения?

Вы когда-нибудь обращались за медицинской помощью? В какую больницу вы ходили? Вас лечили в больнице от травм?

Вы когда-нибудь вызывали полицию?

Отреагировала полиция? Был ли написан отчет? Ваш обидчик был арестован?



Льготы — укажите, получаете ли вы какие-либо пособия от государства (например, социальное обеспечение, временную денежную помощь и т. д.).

Сохраняйте конфиденциальность своего адреса — сообщите своему адвокату, что вы не хотите, чтобы ваш текущий адрес указывался в каких-либо документах, которые ваш обидчик может получить или просмотреть. Ваша безопасность — самая важная проблема. Вы можете попросить своего адвоката сохранить конфиденциальность вашего нового адреса в судебных документах.

Это ваше дело — задавайте вопросы своему адвокату. Сообщите своему адвокату любую другую информацию, которая, по вашему мнению, может быть важной.