Где и сколько стоит сейчас снять жилье на западе Украины

Закарпатье

На сегодня считается самым безопасным регионом в Украине, который не подвергался российской бомбардировке. Именно поэтому сюда устремляется поток переселенцев, несмотря на приличное расстояние. Каждый день в Facebook-группе Аренда квартир Ужгород без посредников сотни сообщений о поиске жилья. В большинстве случаев это женщины с малолетними детьми, родителями и животными. Тут жилье советуют искать в регионе, ибо Ужгород переполнен. Стоимость аренды в Ужгороде и Мукачево стартует от 3 тысяч гривен за однокомнатную квартиру в месяц. Двухкомнатная – от 4 тысяч гривен. В новострое предлагают двухкомнатные квартиры за 6 тысяч гривен. Для тех, кто собирается лишь несколько суток побывать в регионе, предлагается посуточная аренда за 500-600 гривен в сутки.

Львовщина

Хотя здесь иногда раздаются воздушные тревоги – ситуация остается спокойной не только во Львове, но и в области. По подсчетам городских властей, во Львове находятся уже около 200 тысяч переселенцев, ежедневно 50 тысяч проходят транзитом по Львовской железной дороге. Для предоставления убежища беженцам использовано 440 учреждений культуры и образования, а также помещения 85 религиозных организаций. Поэтому найти здесь жилье трудно. Еще остались предложения в регионе, например, в Дрогобыче, Краснограде, Стрые. Во Львове цены стартуют на однокомнатные с 4,5 тысяч гривен, двухкомнатные – от 6 тысяч гривен, трехкомнатные – от 7 тысяч гривен. В новостройках аренда стоит в среднем стоит 9 тысяч гривен в месяц. В других городах значительно дешевле. В Дрогобыче можно найти 2-комнатную квартиру за 3 тысячи гривен в месяц.

Ивано-Франковская область

Здесь цены на квартиры начинаются от 3 тысяч гривен за однокомнатную. В центре и новостройке с хорошим ремонтом в среднем предлагают за 6 тысяч гривен за однокомнатную квартиру. Двухкомнатные стартуют от 4,5 тысяч гривен. В Коломые и других городах области за 3 тысячи гривен можно найти приличную двухкомнатную квартиру.

Тернопольщина

Чуть дешевле по ценовой политике. С обычным ремонтом однокомнатная стоит от 2,7 тысяч гривен, новострой – 4,5-6 тысяч гривен в месяц. Двухкомнатная началась от 4 тысяч гривен. В целом по региону нам предложений найти не удалось.

Буковина

В Черновцах 1-2 комнатная квартира в месяц стоит от 4 тысяч гривен. Предложений по трехкомнатным квартирам мы не нашли, но цены на них стартуют от 6,5 тысяч гривен. По регионам мы предложений не нашли.

Ровенщина

Значительно проще ситуация с арендой жилья на Ровенщине. В самом Ровно 1-комнатные квартиры стоят в районе 4 тысячи гривен в месяц, 2-комнатные –5-10 тысяч. Риэлторы говорят, что проблем с арендой пока нет, а местные утверждают, что регион в тылу. Хотя и область граничит с Беларусью.

В области действительно не было обстрелов, кроме как по местному аэропорту в первые дни войны. Раз-два в сутки раздаются воздушные тревоги, однако ситуация достаточно контролируемая.

Волынь

Также более-менее тихий регион, несмотря на близость границы с Беларусью. Местные страницы в Facebook также переполнены десятками объявлений о поиске жилья на 1-3 месяца. 1-комнатные квартиры в районе 4-5 тысяч гривен. Риэлторы говорят, что найти жилье пока еще реально.